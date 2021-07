Aprueban en comisiones convocatoria a extraordinario para desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

CIUDAD DE MÉXICO.-La Primera Comisión de la Permanente aprobó la convocatoria para que la Cámara de Diputados lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones el próximo viernes 16 de julio, con el fin de desahogar los dictámenes de la Sección Instructora sobre el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como del fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona.

La discusión en la comisión que hasta este lunes presidió el senador de Morena, Martí Batres, se extendió debido a que algunos legisladores advirtieron que no se debería incluir al fiscal morelense, ya que cuenta con una suspensión, que impide que se le retire el fuero.

El senador del PAN, Damián Zepeda, adelantó su voto a favor del periodo extraordinario, pero alertó que en el caso del fiscal, el dictamen no es sobre un juicio de procedencia, sino respecto a si el funcionario tiene o no fuero, lo que es "gravísimo, porque sienta un precedente terrible para este País" y constituye una "aberración", pues al artículo 111 es muy claro respecto a que los fiscales de justicia sí tienen fuero.

Por ello, el legislador panista presentó una reserva en la que propuso votar si el tema de Morelos se incluía o no en la agenda del periodo extraordinario.

Comisión Permanente no debe prejuzgar sobre si un funcionario tiene o no fuero: Senadores de Morena

En contraste, los senadores de Morena, Mónica Fernández, Martí Batres y José Ramón Enríquez, señalaron que la Comisión Permanente no debe prejuzgar sobre si un determinado funcionario tiene o no fuero y mucho menos si es culpable o no de lo que se le acusa, pues lo único para lo que está facultada es para convocar al periodo extraordinario.

Al final, 11 legisladores votaron en lo general a favor del periodo extraordinario, uno en contra y dos se abstuvieron.

Sobre la reserva del senador Zepeda para que no se incluyera el caso del Fiscal de Morena, se registraron diez votos en contra y cinco a favor, por lo que no procedió la propuesta.

El diputado federal de Morena, Saúl Huerta, es acusado de violación y abuso sexual en contra de menores, mientras que Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, es señalado de enriquecimiento ilícito. El dictamen aprobado será discutido y votado este martes en sesión presencial de la Comisión Permanente.