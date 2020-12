Aplicarán hoy 958 vacunas contra el coronavirus en CDMX: Secretaria de Salud

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, dijo que este 24 de diciembre se aplicarán las primeras 958 vacunas contra el coronavirus de Pfizer y que la siguiente semana se irá avanzando.

En entrevista tras asistir como invitada a la primera aplicación de la vacuna en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, López Arellano reiteró que los médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea de la batalla contra el coronavirus recibirán la dosis.

Será con lista, nominal, y voluntario y como ya se dijo van los que están en la primera línea de atención a Covid y después en un segundo bloque el resto. (Se registran en una plataforma) y la coordina (Comisión de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad) Cinshae".

En ese sentido hizo un llamado a la ciudadanía para que no bajen la guardia ante la emergencia sanitaria y que la vacunación seguirá en todo el 2021.

Ampliación. Respecto a la expansión de camas ante el incremento en las hospitalizaciones, la secretaria de Salud capitalina dijo que las 7 mil camas que tendrá la CDMX "ya casi están y vamos muy avanzados".

"Justamente se va a desarrollar una ampliación en el Hospital General y se está valorando para los próximos días, tienen la capacidad de subir a 20 a 30 camas de terapia intensiva. Ahorita estamos a una ocupación del 80%, que las personas no deben dejar de cuidarse, no fiestas, no posadas y no reuniones familiares".

De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, ayer miércoles se reportaron 5 mil 525 personas hospitalizadas, de las cuales 4 mil 103 son en camas generales y mil 422 en terapia intensiva.

Hasta el momento se registra una disponibilidad de mil 434 camas, 809 generales y 625 con ventiladores. Pemex, Semar, Sedena, SSA, ya no tienen disponibilidad para terapia intensiva.

Además hay un acumulado de 302 mil 199 casos confirmados, 34 mil 747 casos activos, 20 mil 472 defunciones.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, atestiguó la aplicación de la primera vacuna contra COVID-19 en nuestro país y Latinoamérica que se llevó a cabo en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", donde los primeros voluntarios en recibirla fue la jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital General "Dr. Rubén Leñero", María Irene Ramírez, y el jefe de Terapia Intensiva de la misma unidad, doctor Fernando Molinar Ramos.

Sheinbaum Pardo calificó este día como "histórico", por lo que significa la vacuna Covid-19 a nivel internacional, en cuanto a la participación de los científicos involucrados en el proceso para desarrollar la vacuna en poco tiempo; y a nivel nacional, por el esfuerzo para la atención de la pandemia y garantizar el derecho a la salud en nuestro país, encabezado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Primero, es un día histórico internacional también, lo que ha sido el desarrollo de la vacuna en tan poco tiempo y con el mayor desarrollo de la ciencia, la investigación, la innovación y que hoy es posible hacerlo ya en México (…) Lo segundo, es histórico por la visión que ha tenido México, el Presidente frente a esta pandemia que se resume en el derecho a la salud, en la atención a la salud de manera gratuita, de manera universal, de manera coordinada", expresó.