Apelará Departamento de Seguridad Nacional decisión de reinstalar “Quédate en México”

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció hoy su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de reinstalar el programa “Quédate en México” y dijo que apelará, pero que en tanto se resuelve el caso, “cumplirá con la orden de buena fe”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes un pedido del gobierno del presidente Joe Biden de suspender la aplicación de la orden de un juez federal que restableció el programa "Quédate en México", u oficialmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en suelo estadounidense.

En una orden no firmada, el Supremo denegó la petición al señalar que los solicitantes no lograron demostrar que el memorando que rescindió el programa puesto en marcha durante la administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) no fue "arbitrario y caprichoso".

DHS se expresa en desacuerdo de fallo de Corte Suprema





El DHS indicó en su comunicado que “está en desacuerdo” con el fallo del Supremo, que “ha apelado la orden de la corte de distrito y seguirá desafiándola”.

Sin embargo, en lo que llamó acto de buena fe, dijo que en lo que se resuelve el caso “cumplirá con la orden” del Supremo.

Detalló que el DHS, junto con otras agencias, “ha comenzado un diálogo diplomático con el gobierno de México sobre los Protocolos de Protección al Migrante”.

Qué compromiso tienen





Insistió en que el compromiso es “construir un sistema migratorio seguro, ordenado y humano que esté a la altura de nuestras leyes y valores”.

A la vez, recordó que el DHS, bajo el Título 42, “sigue expulsando a familias y adultos solos que encuentra en la frontera suroeste”.

Por su parte, Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, indicó que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos contactó a la cancillería sobre la resolución de la Suprema Corte, de la que aclaró, "México no es parte del proceso judicial, el cual trata sobre una medida unilateral estadounidense".