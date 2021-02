Anuncia CFE restablecimiento de su servicio al 100% al Norte y Noreste del País

CIUDAD DE MÉXICO.- Poco más de 55 horas después de que se registró la primera interrupción del suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que lograron restablecer el servicio eléctrico a todos los usuarios afectados del norte y noreste del país.

En un comunicado, la empresa del Estado afirmó que se restableció al 100% el suministro de electricidad a los usuarios afectados por cortes controlados y programados.

En el corte de las 14 horas, del 17 de febrero, se informó que los 42 millones 932 mil 595 usuarios tienen servicio de electricidad, con lo que se pone fin al apagón que inició el 15 de febrero en el norte y noreste del país.

La CFE dio a conocer que fue el lunes pasado, entre las 6:19 y 6:32 horas, se inició la interrupción del servicio de electricidad por la falta de gas natural con que operan las plantas de generación de dicha región.

Lo que afectó originalmente a 4.8 millones de usuarios de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamualipas y Zacatecas. Pero que a consecuencia de la falta de suministro de gas natural se extendió a cortes programados aleatoriamente en todo el país durante la tarde-noche del lunes y martes.

La falta de suministro de gas natural se originó por las heladas que afectan a Texas, donde sale el combustible que se exporta a México.



Barcos inyectan 450 millones de pies cúbicos de gas natural para atender desabasto

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica busca poner orden en el sector en el cual no está prohibida la inversión privada, pero con ganancias razonables.

“Tenemos que terminar de poner orden. Y sí, tiene que haber negocios en México y no hay ninguna prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir y para hacer negocios con ganancias razonables, no atracar, no robar, cero corrupción, desaparecer el influyentismo por completo”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, criticó que en el pasado hasta “líderes de izquierda” de países europeos hacían gestiones en México en favor de empresas extranjeras y les pagaban para eso.