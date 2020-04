Ante escasez, IPN y Conacyt trabajan en construir ventiladores para pacientes con Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la escasez que hay en el mundo de respiradores para atender a personas contagiadas por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en construir estos ventiladores, y detalló que los recursos para su elaboración saldrán de los fideicomisos públicos que la semana pasada canceló por decreto.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que, en 10 días, María Elena Álvarez, titular del Conacyt, le informará de los resultados que tienen las pruebas que se están haciendo a estos ventiladores.



"Ahora el Conacyt está ayudando mucho y está encabezando un proyecto para ver la posibilidad de construir en nuestro País, de elaborar en nuestro país, un ventilador, se está trabajando en eso, pero son los centros de investigación del Conacyt, son investigadores, científicos del Conacyt.



"Lo mismo está haciendo el Politécnico. A pesar de la escasez de recursos, son muy buenos los técnicos, los investigadores, los profesionales. Nosotros vamos a seguir dando apoyo a la ciencia".



Señaló que con su decisión de cancelar todos los fideicomisos que había en las dependencias del gobierno federal como en el Conacyt, se evita la corrupción que en algunos había, "porque se transferían fondos a fideicomisos para la innovación tecnológica y eran como subsidios a las empresas, sin resultados en beneficio de la sociedad".



"Ahora que se tomó la decisión de recoger los recursos de los fideicomisos y de los fondos, en el caso de Conacyt había 64 fideicomisos y como el decreto es que se concentren en la Secretaría de Hacienda todos los recursos, pues preocupada la directora del Conacyt (María Elena Álvarez) me escribió para decirme que ellos estaban ya haciendo un esfuerzo para concentrar y eliminar fideicomisos, que no tenían ninguna utilidad pública, pero que le preocupaba que se quedaran sin recursos, más ahora que están necesitando estos fondos para la elaboración del ventilador, que va muy avanzado".



Espero, comentó el mandatario, que podamos pronto dar una muy buena noticia, que sería algo concebido, creado, inventado en México, construido en México por científicos mexicanos.



"Todavía no podemos decir que ya se va a lograr el poder tener este tipo de ventilador, porque está en prueba, pero ya está pasando las pruebas, ya va bien, nos falta, según la directora del Conacyt, 10 días más para poder saber", comentó.