Ante coronavirus, IMSS prevé recibir 3 mil casos graves

CIUDAD DE MÉXICO.- En un escenario de diseminación generalizada del coronavirus en los próximo meses, el IMSS prevé recibir en todo el País alrededor de 3 mil casos graves que requieran el uso de un ventilador médico, señaló Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del organismo.



Ante la llegada del Covid-19 a México, indicó, el IMSS cuenta con 8 mil 506 camas de urgencias y poco más de 4 mil ventiladores.



"Afortunadamente en el IMSS, en los últimos tres meses habíamos adquirido cerca de 900 respiradores o ventiladores para la atención médica regular, lo que aumentó nuestra capacidad en esta época de influenza", dijo.



De acuerdo con el funcionario, además se habían estado preparando con equipo de protección personal.



"Es muy importante que el personal de salud esté preparado para dar la atención y utilice equipo de protección personal y correctamente", agregó.

Borja indicó que otros insumos de relevancia son los desechables y de higiene de manos, así como los equipos y los materiales para la desinfección en los hospitales.En un escenario de diseminación generalizada del coronavirus, indicó, se estima que 300 mil derechohabientes se infecten, aunque no desarrollen la enfermedad."Esto no quiere decir que todos van a desarrollar la enfermedad sintomática ni que todos van a ser enfermos graves, de tal manera que si pensáramos que en este caso, pudiéramos tener 3 mil derechohabientes que requirieran estar en ventilador, estos no van a ser todos juntos."Estos 3 mil esperamos que se den en el transcurso de los meses y en distintos hospitales, en distintos lugares. De tal manera que eso nos permite ver cuáles son nuestras capacidades en el IMSS y hemos hecho los cálculos para esto, preparándonos para ver si podemos atender a todos", explicó.

Riesgo en CDMX



Si ocurriera un brote de coronavirus, hasta 20 mil personas en la Ciudad de México podrían requerir hospitalización con apoyo ventilatorio, lo que podría rebasar la capacidad hospitalaria instalada, advirtió Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS).



El investigador de la UNAM señaló que el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la universidad publicó recientemente un estudio basado en un modelo estadístico que estima cuál podría ser la evolución de la enfermedad por Covid-19 si un brote surge en la capital del País.



Detalló que podría contagiarse un millón de personas, poco más del 10 por ciento de la población de la ciudad. De esa cifra, hasta 200 mil personas podrían desarrollar complicaciones por el virus.

"Si de estos 200 mil el 10 por ciento requiere hospitalización con apoyo ventilatorio, estamos hablando de 20 mil casos y, desde luego, la infraestructura del País, de la ciudad, que es donde hay más infraestructura, se va a ver ciertamente comprometida, por eso es el énfasis en establecer medidas de control", indicó.



El académico, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus, dijo que la Ciudad de México puede tener similitudes con Wuhan, ciudad china donde inició el brote de coronavirus, en términos de densidad poblacional e importancia.



"Si tenemos un brote, podemos vernos en el espejo de Wuhan, pero esperemos que no. Tenemos todos los avisos y las prácticas para tratarlo. En el área de la salud hay que planear y tener estrategias para poder atender a los pacientes que llegan", indicó.