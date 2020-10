Ante amenaza de “plata o plomo” por el narco, Sedena y Semar entran a puertos terrestres y marítimos, destaca AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la amenaza de “plata o plomo” por la delincuencia organizada, se requiere que esté la Secretaria de Marina (Semar) en los puertos marítimos, explicó el presidente de México.

“Como se trata de delincuencia organizada y es la amenaza a los funcionarios públicos de ‘plata o plomo’, pues se requiere que esté la Semar, se está haciendo un diagnóstico de cómo funcionan los puertos”, declaró Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente espera que para finales del año los puertos fronterizos terrestres y marítimos de Mexico están bajo el control y operación de las secretarías de Defensa y Marina.

Puso como ejemplo los problemas que han padecido los puertos marítimos de Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán, ante el envío de drogas y químicos procedentes de Asia.

Estos puertos siempre han tenido mucha presencia de la delincuencia organizada, tan es así, les comentaba en un estado como Colima que era muy tranquilo pasó de repente por el puerto de manzanillo a ser el estado con más homicidios por habitantes”, expresó.

La funcionaria que encabeza el análisis en los puertos es Rosa Isela Rodríguez, quien se recupera ante resultar contagiada de coronavirus.

El mandatario nacional espera que esta semana se aprueben las reformas para que las fuerzas militares de la Defensa y Marina se hagan cargo de los puertos y para finales del año ejercer el control sobre esas aduanas marítimas y terrestres.

AMLO nombra a Rosa Isela Rodríguez como coordinadora de Puertos; es una mujer íntegra, asegurahttps://t.co/tf4jHHiFwg pic.twitter.com/0ZvooPCWOj — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) July 25, 2020

“Decirle a los marinos mercantes que no se preocupen, que al contrario, les va a ir mejor, que no se van a quedar sin trabajo, que no se dejen manipular por los mafiosos, que vamos a limpiar, a todos nos conviene que haya transparencia”, expresó.