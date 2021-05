AnonymusMX advierte que INE sería atacado el 6 de junio por hackers rusos

CIUDAD DE MÉXCIO.- A través de su cuenta de Twitter, @AnonymusMx señaló que "el gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio" por lo cual indicó que "ayudaran a defender la democracia". Esto es una parte del video que el grupo compartió en dicha cuenta, donde además acusó que hackers rusos planean atacar los sistemas del Instituo Nacional Electoral durante las próximas elecciones del 6 de junio.

“Hola México. Somos Anonymous. Hemos venido de muy lejos, después de ver los indignantes sucesos en la Línea 12 del Metro, una gota que derramó el vaso. Por eso decidimos apoyarlos contra la actual dictadura", expresan en el material.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE, ya que el actual gobierno no aceptará los resultados de las elecciones de junio", añade el personaje con su tradicional máscara blanca.

También afirman que "como venganza" de los muertos de la Línea 12, revelarán corrupciones vinculadas al caso en las que aseguran que se encuentran involucrados políticos en activo y candidatos.

Defenderemos la Democracia de México... pic.twitter.com/61jfbyEz02 — Anonymous (@_AnonymousMx) May 18, 2021

"No permitiremos que México se hunda más en la dictadura. Somos legiones. No olvidamos. No perdonamos. Espérennos", cierra Anonymus de esta forma el videomensaje.

¿Cuenta falsa?

En redes sociales aseguraron que el origen de estas publicaciones provienen de una cuenta que anteriormente se llama @infanteslocos y se dedicaba a publicar y recopilar videos curiosos de niños.

El pasado de la cuenta generó muchos comentarios, desde quienes dicen no importarle lo que hacían anteriormente hasta quienes se cuestionan cómo fue que cambió drásticamente su contenido.