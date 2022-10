Anna May Wong será la primera estadounidense de origen chino en aparecer en moneda norteamericana

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Anna May Wong se convertirá en la primera mujer estadounidense de origen chino en aparecer en la moneda norteamericana.

Wong, hija de inmigrantes chinos, obtuvo su primer papel en una película cuando apenas tenía 14 años, y tras años y años de trabajo, se convirtió en la primera estrella de Hollywood asiático-estadounidense.

La casa de Moneda de EU, anunció que a partir del lunes comenzará a producir monedas prensadas con un primer plano de la cara de Wong.

La Casa de Moneda de Estados Unidos emitiría unos 300 milllones de monedas de veinticinco centavos con el rostro de Wong, según indicó el diario The New York Times.

Una de las figuras más inolvidables de los grandes días de Hollywood”, escribió The New York Times en 1961 tras el deceso de Wong.

La actriz nació en el año 1905 en Chinatown, hija de un lavandero que regentaba una tienda. En esos años se comenzaban a grabar más películas en el vecindario de Wong.

Tras la interpretación de varios personajes secundarios, por fin logró conseguir su primer papel protagónico a los 17 años, en el filme “The Toll of the Sea”, sin embargo, su carrera se vio truncada debido al limitado número de papeles para actores de origen asiáticos.