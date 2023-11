Ángel Vargas, el funcionario que rapiñó enmedio del caos del huracán "Otis" fue destituído de su cargo

ACAPULCO, Guerrero .- Abelina López Rodríguez, la alcaldesa del estado de Guerrero, informó que su secretario Ángel Vargas, fue destituído de su cargo debido a su participación en actos de rapiña después del paso del huracán “Otis” por Acapulco.

La noticia se hizo viral en redes sociales hace algunas semanas, pues el funcionario fue captado en video y exhibido tomando artículos que no son de primera necesidad, de la tienda Woolworth.

La alcaldesa informa en una conferencia de prensa, que la destitución ocurrió desde el 14 de noviembre, desde ese martes del penúltimo mes del año, Vargas ya no ocupa su puesto en la alcaldía del estado de Guerrer.

López Rodriguez hace hincapié en que ningún miembro de su administración gubernamental, puede ser parte de la “descomposición social”, y que “es necesario dar el ejemplo”.

Tenemos que dar el ejemplo, tenemos que mandar el mensaje a la sociedad, de que hay un gobierno honesto, dicen que el ejemplo arrastra, y estamos trabajando”. Indicó la mandatario.

En la rapiña y saqueo en #Acapulco también Intervinieron funcionarios de #Morena, policías estatales, municipales y de la @GN_MEXICO_.



Sus jefas y negligentes; ellos saqueadores, como Ángel Vargas Rodríguez, secretario privado de la alcaldesa de Acapulco, @AbelinaLopezR.… pic.twitter.com/P0reZEnLzx— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) November 17, 2023

El funcionario ganaba 64 mil pesos mensuales

A pesar del atractivo sueldo del sACAPUecretario personal de la alcaldesa de guerrero, este no quiso “dejar pasar la oportunidad”, de obtener algunas cosas gratis, extraídas de una tienda departamental que se encontraba inundada debido a las lluvias y deslaves de “Otis”.

Puede llegar a ser debatible, lo correcto o incorrecto moralmente hablando, de los actos de rapiña cuando en estos se sustrae artículos de primera necesidad como comida, alimentos no perecederos, papel higiénico, medicamentos, artículos para primeros auxilios, entre otras cosas necesarias, pero el funcionario fue captado portando un vehículo de juguete para niños valuado en aproximadamente 3 mil pesos, demás de una vocina de un precio similar.

Ángel Vargas, además de ser exsecretario de la alcaldesa de Guerrero, también se le conoce en la comunidad por ser organizador de actividades culturales como eventos relacionados con la fotografía, poesía, actividades en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, etcétera.

Los actos de rapiña afectan principalmente a micronegocios, emprendimientos y empresas chicas, como abarrotes, tiendas de ropa que no forman parte de cadenas nacionales y restaurantes, pues estos muchas veces no tienen seguro en caso de robos o de desastres naturales, por lo que algunas empresas chicas de Acapulco, cerraron sus puertas después del paso del huracán para no volverlas a abrir nunca.