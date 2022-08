Ángel Aguirre niega participación en la construcción de la “verdad histórica”: "Tengo mi conciencia tranquila"

Chilpancingo.- Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, negó su participación en una reunión con Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, en la que, supuestamente, se construyó la llamada "verdad histórica" acerca del Caso Ayotzinapa.

Según se informó en la primera audiencia ante el juez de control, luego de la detención de Murillo Karam, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exprocurador de ser el autor de la "verdad histórica", afirmando que ésta comenzó a construirse durante una reunión que se sostuvo en Iguala con mandos militares y civil, donde también partició Aguirre Rivero.

Dictan prisión preventiva al exprocurador Jesús Murillo por caso Ayotzinapa

Al respecto, el exgobernador afirmó que no participó en esa reunión y aseguró que “son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”.

“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”, dijo el exmandatario.

Aguirre Rivero dijo que la “verdad histórica” fue desechada “porque fue fabricada”.

El exmandatario acusó a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, de intentar involucrarlo a “toda costa como miembro de la delincuencia organizada”.

“Y como ya lo ha declarado el ex procurador Iñaki, todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”, dijo.

Acusó que el gobierno del expresidente, el priista Enrique Peña Nieto, “cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.

Aguirre Rivero negó que esté huyendo o escondido para evitar que la FGR lo detenga, como ocurrió con Murillo.

No me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”.