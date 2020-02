Andrew Yang renuncia a su campaña demócrata rumbo a las elecciones

"Soy el chico de las matemáticas, y por los números me queda claro que no vamos a ganar esta carrera", dijo Yang frente a una multitud de seguidores.

ESTADOS UNIDOS.- El demócrata Andrew Yang, un empresario que creó entusiasmo por su campaña presidencial al defender un ingreso básico universal que le daría a cada adulto estadounidense mil dólarespor mes, suspendió su oferta de 2020 el martes. "Soy el chico de las matemáticas, y por los números me queda claro que no vamos a ganar esta carrera", dijo Yang frente a una multitud de seguidores mientras los votos en la primera primaria de la nación de New Hampshire estaba siendo contados.





Esta no es una decisión fácil, o algo que hice a la ligera con el equipo. Los finales son difíciles ”, agregó Yang. "Me han convencido de que el mensaje de esta campaña no se fortalecerá si (yo) permanezco en la carrera por más tiempo".

El hombre de 45 años fue una de las estrellas destacadas de la carrera primaria demócrata, y creó un seguimiento que comenzó en gran medida en línea, pero se expandió para darle suficientes donantes y números de votación para calificar para los primeros seis debates.

He superado a los senadores y gobernadores, y después de autofinanciar inicialmente su campaña, recaudó más dinero que la mayoría de sus rivales, con más de $ 16 millones en el último trimestre del año pasado. Fue un recorrido más grande que todos menos los cuatro candidatos principales: el senador de Vermont Bernie Sanders, el ex South Bend, Indiana, el mayor Pete Buttigieg, el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.





Yang hizo crecer su candidatura externa haciendo campaña como no político, alguien que mezcló eventos de campaña no convencionales, desde boliche hasta lanzamiento de hachas, con serias conversaciones sobre los millones de empleos perdidos por la automatización y la inteligencia artificial y la oscura perspectiva de los empleos y las comunidades estadounidenses.

El graduado de la Universidad de Brown y la Facultad de Derecho de Columbia pronunció discursos de campaña llenos de estadísticas y estudios que a menudo se parecían a un seminario de economía. Sus partidarios, conocidos como Yang Gang, se pusieron sombreros azules y alfileres con la palabra MATH, abreviatura de su lema Make America Think Harder.

Yang promovió su tema principal del ingreso básico universal, que he denominado el "dividendo de la libertad", al anunciar durante un debate que elegiría a las personas para recibir los cheques mensuales de $ 1,000. La declaración provocó preguntas sobre si estaba tratando de comprar votos, pero también generó un rumor en línea y ayudó a la campaña a construir una lista de posibles partidarios.