Andrés Manuel revela que tiene un teléfono satelital para estar comunicado

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- A través de un teléfono satelital está comunicado siempre con los miembros de su gabinete para casos de emergencia, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Miren por lo general siempre estoy al tanto, siempre estoy comunicado. Digo que tengo un iphone 21, no es así. Tengo un teléfono normal que funciona muy bien donde hay conectividad porque siempre en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil”, contestó a una pregunta sobre en quién estaba delegada la responsabilidad de tomar decisiones en caso de que él no pudiera ser contactado.