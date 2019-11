Andrés Manuel cuenta con nuestra lealtad absoluta: Marina

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, refrendó este sábado la lealtad de la institución al presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras éste agradeció la fidelidad de las Fuerzas Armadas.



Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional, para quienes formamos parte de la Secretaría Armada de México es un honor que sea usted el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cuente siempre, bajo cualquier circunstancia, con nuestra lealtad absoluta", dijo Ojeda.



Frente a secretarios de Estado, autoridades civiles, de la Marina y del Ejército, el secretario le aseguró al Ejecutivo que el sentimiento de lealtad es compartido entre todos los mandos navales de la Marina, quienes se encuentran desplegados en todo el país.



"[La lealtad] es una satisfacción que se extiende al horizonte de nuestros mares y a esa sensación infinita de navegar con absoluta lealtad. Nuestra institución está lista para seguir velando por los intereses más importantes de nuestra nación y nuestras familias, una Armada formada con honor, deber, lealtad y patriotismo", concluyó.



El Día de la Armada de México fue celebrado en la Rotonda de las Personas Ilustres, donde se recordó cómo el 23 de noviembre de 1825 se logró en definitiva la Independencia de México, luego de que elementos de la recién creada Marina lograron que las últimas tropas españolas se rindieran en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz.



En su participación, López Obrador narró la historia de las invasiones que ha sufrido México. Al final de su discurso agradeció a las Fuerzas Armadas su lealtad y también resaltó la competencia e incorruptibilidad de Ojeda Durán y de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.



"Nos han apoyado mucho, con mucha lealtad, tanto la Secretaría de la Defensa como la de Marina, ayudándonos en la tarea tan importante de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país para que haya seguridad sin titubeos, ayudándonos para que las policías Militar y Naval pasaran a formar parte de la Guardia Nacional para cuidar y proteger a nuestro pueblo", mencionó el Ejecutivo federal.



Respecto al actual secretario de Marina, López Obrador expresó: "Celebro que no me equivoqué al nombrarlo", aunque admitió que no lo conocía en un inicio.



También dijo que Ojeda Durán debió haber sido secretario desde la anterior administración; sin embargo, "por cuestiones que no viene aquí al caso señalar", no fue así.



López Obrador también destacó que en los 80 el almirante escribió un libro sobre corrupción, "cuando estaba en su apogeo, cuando se padecía más.



"El almirante, a finales de los años 80, escribió un libro hablando del daño que causaba la corrupción, porque ahora escribir uno sobre el daño que causa la corrupción no es ninguna novedad, pero en ese entonces fue muy importante", aseguró el Mandatario.



Del secretario Cresencio Sandoval, Andrés Manuel López Obrador destacó su trayectoria, la cual fue determinante para que lo seleccionaran para el cargo que desempeña.



"Estudié sus expedientes para decidir, con la gran ventaja de que pude hacerlo entonces y ahora con absoluta libertad, porque no tengo compromisos con grupos de intereses creados.



"A mí me eligió el pueblo de México, es mi único amo, soy completamente libre, sólo le tengo que rendir cuentas al pueblo de México", expresó el Presidente.