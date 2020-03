Andrea Ximena temía morir asesinada; hoy está desaparecida

MORELIA, Michoacán.- El día 11 de marzo se vio por última vez a Andrea Ximena Ferreira Espinosa, de 18 años de edad, en Michoacán. Días antes la joven había escrito en sus redes sociales su apoyo a la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

Andrea Ximena salió del domicilio ubicado en la colonia La Esperanza de Morelia, Michoacán, sin referir a dónde se dirigía desconociendo desde ese momento su paradero y por lo que se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito.

"No sabemos nada de mi hermana Andrea Ximena Ferreira Espinosa, por favor si me ayudan a compartir. Estamos en trámite de la denuncia correspondiente pero no queremos perder tiempo. Salió de la casa con el uniforme de Fisioterapia de la Universidad Montrer", escribió en redes sociales el hermano de la joven desparecida.



"Estoy harta de ver el miedo que tenemos todas de algún día no volver a nuestras casas. Estoy harta de vivir con el miedo de que algún día pueda ser yo la que desaparezca."

"Tengo miedo de vivir, de vivir en mi amado país que me vió nacer, me ha visto crecer, pero a la que ya no quiero tanto en estos días, y que me aterra que también me vea morir asesinada" escribió Andrea Ximena en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Facebook el pasado 8 de marzo.