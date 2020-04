Analista mexicano dice que el extinto país Checoslovaquia enfrenta mejor al COVID-19 que México

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Pazos, analista político mexicano, aseguró que el extinto país Checoslovaquia enfrenta mejor al coronavirus que México.

En un tuit, el profesor en Teoría Económica en la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo:

“En Checoslovaquia y Corea del Sur, países que mejor han controlado la pandemia del coronavirus, le piden a la población que use en la calle mascarilla, en México autoridades dicen que dan “una falsa seguridad” y minimizan su uso”.

Esto causó varias reacciones en las redes sociales, pues muchos le aclararon que Checoslovaquia fue una república de Europa Central que existió de 1918 a 1992.

El 1 de enero de 1993 se escindió de común acuerdo y pacíficamente, volviendo a la situación histórica anterior, cuando fue fundada el 28 de octubre de 1918 como uno de los estados sucesores del Imperio austrohúngaro, dando de nuevo lugar a los dos países iniciales precedentes: la República Checa (o Chequia) y Eslovaquia.

Cabe recordar que Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno, reveló que el uso de mascarillas masivamente para evitar contagios de enfermedades, específicamente coronavirus, no tiene valides científica.

“El virus entra también por los ojos, o si tengo la mascarilla y me estoy tocando la cara, o me da calor o comezón, entonces me estoy llevando con las manos la posibilidad de infectarme”, afirmó.

En cuanto a Pazos ya antes había estado en la polémica, y es que el periodista Álvaro Delgado, lo señaló como miembro del Yunque, una organización secreta ultracatólica y neoliberal.

Luis Pazos ha sido un crítico permanente contra políticas populares como la seguridad social o la soberanía energética en México.