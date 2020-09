Análisis revela que México ha aportado al mundo el 7.6% del total de muertos por Coronavirus

Latest count of #COVID19 cases in hardest-hit countries at 1000 GMT, Sept. 5: Johns Hopkins University

World 26,642,887

US 6,202,080

Brazil 4,091,801

India 4,023,179

Russia 1,017,131

Peru 676,848

Colombia 650,055

S. Africa 635,078

Mexico 623,090

Spain 498,989

Argentina: 461,882 pic.twitter.com/wrcLk2YW4r