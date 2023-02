Anáhuac responde ante presunto plagio en tesis de doctorado de ministra Yasmín Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Anáhuac ha publicado este viernes un comunicado de prensa en respuesta a las acusaciones de plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel, esta vez, por la tesis que le mereció su grado de doctora en Derecho.

En el documento, la Universidad de Anáhuac México reconoció que los sinodales y el revisor de tesis concluyeron que "la tesis era satisfactoria y la aprobaron en el examen doctoral correspondiente". Sin embargo, argumentaron que en 2009 no contaban con la suficiente tecnología para detectar este tipo de erratas.

Hoy la Universidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar las situaciones que puedan presentarse en la elaboración de los trabajos de titulación, algo de lo que la institución no disponía en el año 2009", se lee en el comunicado.

Comunicado de prensa

El País detectó que 209 de las 456 páginas de la tesis presentaban plagio

A pesar de no tachar la posibilidad de plagio, la institución de educación superior afirmó que "a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione". No obstante, afirmaron que se realizará una revisión a los reglamentos internos.

Fue este mismo viernes que el periódico español El País publicó un artículo en el que informa del presunto plagio de la tesis de doctorado de la ministra Esquivel, presentada ante la Universidad Anáhuac en 2009.

Tras una revisión exhaustiva, El País comprobó que 209 de las 456 páginas de la tesis titulada "Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa" corresponden a trabajos publicados anteriormente por otros doce autores.

