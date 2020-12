Anabel Hernández acusa a AMLO de abrirle camino al narco con nuevas leyes

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Anabel Hernández, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de abrirle camino a los narcotraficantes con las leyes que se crearon para mantener lejos a las agencias investigadoras extranjeras y cambiar los dólares a cualquier personas en el Banco de México.

La especialista en temas del narcotráfico, señaló que la Ley de Banxico abrirá la puerta al capital mafioso y lo mismo pasará al sacar a los observadores internacionales de sus investigaciones en el País.

No te parece sospechoso, Vicente (Serrano), por un lado, venga todo el dinero y por otro váyanse todos los observadores extranjeros. No miren lo que está pasando, no te parece extraño, cuestionó la periodista.