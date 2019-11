Ana Guevara niega haber pedido 5 mil 200 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara negó tajantemente que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), organismo que dirige, haya solicitado cinco mil 200 millones de pesos a la Cámara de Diputados, cómo se anunció hace unas semanas.



Nosotros nunca pedimos. Esa es información falsa de la Cámara de Diputados. No existe un registro oficial ni una carta de Conade que especifique que pedimos esa cantidad. Es falso, se convocó a una reunión por parte de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, pero en la reunión previa, el presidente fue muy enfático en que no quería que fuéramos a gestionar recursos a la Cámara. Yo lo sabía desde el principio, sabíamos que no iba a haber más dentro del paquete económico", señaló.