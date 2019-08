Amputan pierna de repartidor de comida atropellado

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado domingo 4 de agosto, Birgilio Martínez, de 31 años, fue atropellado por un automóvil rojo luego de realizar una entrega a través de una aplicación de servicio de comida a domicilio en Tlalpan.

Mientras conducía su bicicleta, Martínez logró visualizar a un vehículo mientras circulaba muy cerca de él, por lo que decidió esquivarlo pero logró ser atropellado por el coche. Posteriormente fue atendido y reportado con estado de salud grave. El repartidor se encuentra internado en el Hospital General de Balbuena.

Un familiar de Birgilio Martínez reveló a Milenio durante una entrevista que pesé a que Martínez se encuentra estable, médicos tuvieron que amputarle su pierna debido a una infección.

Él se encuentra emocionalmente bien, de salud podría decir que delicado porque le acaban de amputar la pierna derecha, pocos centímetros arriba de la rodilla; aún le faltan cirugías porque tiene fracturas en el coxis y en la cadera, prácticamente las piernas las tiene desechas", señaló el familiar.

"Lo más importante y lo primordial era preservar su vida y era a través de la amputación porque corría mucho riesgo de que le subiera la infección al riñón, que era el primer órgano que iba a tocar, básicamente nos dijeron eso. Hicieron todo lo posible por preservar su pierna, pero no se pudo, tuvo un daño muy grave”.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

El repartidor de comida fue atropellado por una conductora mientras circulaba en estado de ebriedad, y quien segundos antes atropelló a una mujer de 83 años, la cual murió por traumatismo craneoencefálico.

La responsable fue identificada como Natalia Maristany Rosales, de 24 años, quien manejaba a bordo de un Chevrolet tipo Sonic Rojo. Tras cometer ambos incidentes, la mujer intentó darse a la fuga, pero fue alcanzada por testigos y terminó chocando su vehículo sobre un camellón.

Además, familiares de Birigilio Martínez revelaron que la aplicación de servicio de comida a domicilio ha estado al pendiente de las necesidades del repartidor, y quienes aseguraron a la familia que el repartidor cuenta con un seguro de hasta 100 mil pesos.

"Me dijeron que nosotros íbamos a pagar a través de factura y lo reembolsarían, pero dijeron que médicamente no se meten. ‘Tú tienes esos 100 mil pesos y no puedes excederte, si te excedes tú pagas el resto (…) eso lo sabe Birgilio porque son las políticas de la empresa que él firmó’ dijo un familiar.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que Natalia Maristany Rosales fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas.

Con información de Milenio