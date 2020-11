Amo amarra a su perro a una banca y lo abandona porque su familia lo maltrataba

CIUDAD DE MÉXICO.- Un perro fue abandonado por su amo con una nota donde explica los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión y suplica a las personas que lo adopten.

La mascota fue amarrada a una banca de un camellón en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, y a su lado fue dejada una nota con una piedra encima.

��URGE RESGUARDO�� nos reportan perrito abandonado al sur de la ciudad. POR FAVOR, no podemos con otro caso �������� enviamos ubicación en privado. �������������������� pic.twitter.com/0OZu8zi0Wf

En la nota que se encontraba junto al perrito, decía: El dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que, si lees esto y te tientas el corazón, por favor adóptalo y cuida muy bien de él y si no, por favor deja la nota en su lugar para que otros lo lean y adopten.