Amigos de Norberto piden justicia con video

Un grupo de jóvenes grabó un video, que circula en redes sociales, donde exigen justicia por el asesinato y secuestro del joven universitario Norberto Ronquillo.

Con la frase “Ya no regresas”, jóvenes de entre 15 y 30 años, piden que quieren sentirse seguros en este país porque, uno de ellos, asegura “alguien que no conoces, decide que ya no regresas”.

Sólo queremos ir a la escuela, al cine", dicen los protagonistas del video titulado "Nos falta Norberto".



El video tiene una duración de 3:14 minutos, apareceel hermano de Norberto y exigen justicia. Además, sostienen que este asesinato mostró que frágil es el tema de la seguridad.

“Nos falta Norberto”.



Al finalizar el video se observa una leyenda donde se afirma que quienes grabaron ese video fueron víctimas de secuestro o un familiar fue plagiado, pues son testimonios de 40 jóvenes que están dentro y fuera del país.



¿Qué ocurrió con Norberto?

se informó que en un camino de terracería de una zona cerril de la alcaldía de Xochimilco, fue hallado el cuerpo sin vida de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad Pedregal que fue secuestrado el martes pasado.



El caso ha causado conmoción entre la sociedad y la exigencia de justicia, por parte de la comunidad estudiantil y de sus familiares.



El cadáver del joven fue hallado a un costado de Avenida del Campo y Avenida de las Cruces, colonia Las Cruces.



El joven de 22 años, estudiante de Mercadotecnia Internacional, fue privado de la libertad al salir de la Universidad del Pedregal, ubicada en la alcaldía de Tlalpan. Él se retiró de las instalaciones alrededor de las 21:00 hrs.



Norberto y su familia son originarios de Meoqui, Chihuahua, sin embargo, el joven estudiaba en la Ciudad de México, en donde vivía con sus tíos.



Según los reportes de la procuraduría capitalina, Norberto le envió un mensaje a su novia de que ya iba a casa de sus tíos, pero no llegó a ese lugar. Poco después, sus familiares recibieron una llamada en la que exigían un pago a cambio de entregarles al muchacho, lo cual no sucedió.



¿En dónde fue el último lugar en dónde fue visto Norberto Ronquillo?

Existe una fotografía tomada por cámaras de seguridad de la Universidad del Pedregal, en donde estudiaba el joven, en la que se aprecia a Norberto a la salida de esa institución.



La Universidad del Pedregal se encuentra en la calle Transmisiones 51, Coapa, Arboledas del Sur, en la alcaldía de Tlalpan.



¿Cómo reaccionó la comunidad estudiantil ante el secuestro de Norberto Ronquillo?

Norberto estaba a punto de graduarse, por lo que ante la denuncia por secuestro presentada por su familia, sus compañeros se solidarizaron ante el hecho.



La Universidad del Pedregal pospuso la graduación de la generación de Norberto, ya que todos sus compañeros exigen su regreso.



En redes sociales, su compañeros y familiares iniciaron la campaña #NosFaltaNorberto, con la que han presionado a las autoridades para la resolución del caso.



Los compañeros de Ronquillo Hernández se tomaron la fotografía de la generación con pancartas que decían: “#NosFaltaNorberto". El propósito fue exigir justicia y anunciaron que este viernes realizarán una marcha por su amigo desaparecido.



¿Las autoridades siguen alguna pista?

La procuraduría capitalina aseguró que rastrea el GPS del celular de Norberto, pues usó su dispositivo horas antes de que su familia recibiera la llamada con la que se pedía una cantidad de dinero a cambio de su vida.



Los familiares de Norberto interpusieron la denuncia por el secuestro del muchacho el 7 de junio.