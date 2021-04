Alumnos de Unitec convocan a paro nacional por alza en colegiatura

CIUDAD DE MÉXICO.-Alumnos de la Universidad Tecnológica de México convocaron a realizar un paro nacional el próximo 19 de abril luego que la institución educativa anunciara un aumento en la colegiatura para el ciclo C2-21.

Protesta por cobros e incrementos excesivos en Unitec Toluca. En peligro de baja escolar un gran número de estudiantes de esta Universidad particular pic.twitter.com/cb8C0xLSG5 — DulceEnriquezGarcia (@TolDulce) April 17, 2021

El 12 de abril comunidades estudiantiles de administración, ciencias de la salud, ciencias sociales, ingenierías y posgrados lanzaron un comunicado dirigido a directivos de Unitec en el que reclamaron el alza de precios en los pagos en medio de la pandemia por Covid-19.

El lema de la institución es "Ciencia técnica con humanismo...", pero estás dejando de lado a toda la comunidad estudiantil solo por intereses económicos propios y donde preguntamos... ¿Dónde está el humanismo?", menciona una parte del comunicado realizado por padres de familia y comunidad estudiantil.

Además, el pasado 16 de abril los alumnos realizaron manifestaciones en distintos planteles de Unitec del Estado de México y de CDMX y ahora se convocó al paro nacional el próximo lunes.

Los alumnos también revelaron que no han podido hacer válido el seguro médico que la universidad les proporciona a pesar de que se les sigue cobrando. “Unitec nos cobras un seguro de gastos médicos el cual varios estudiantes no han podido hacer válido, que no se usa en la escuela ni mucho menos en casa y además haces un aumento de colegiatura que para ustedes probablemente es poco, pero que para otros son pasajes, comida, internet, agua, luz”, mencionaron los estudiantes.

Por ello, otro de los puntos que la comunidad estudiantil exige a la escuela es el cancelar el pago del seguro de gastos médicos mientras las clases permanezcan en línea o por lo menos sea opcional para ellos, debido a que este sólo es válido dentro del campus y por ello no les resulta funcional.