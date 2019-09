Alumno le reclama a AMLO cierre de escuela

CHIGNAHUAPAN, Puebla.-Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumía en este municipio poblano los logros de su Gobierno, un joven lo interrumpió para quejarse por la desaparición de su bachillerato en línea, lo que dejó a unos mil estudiantes sin escuela.



Señor Presidente: no le venimos a pedir que nos dé una beca como la que se les ha dado a los 'ninis', solamente queremos seguir estudiando", le dijo al mandatario en el templete.



Ricardo López, estudiante del segundo nivel de Sistema de Bachillerato a distancia B@UNAM, desplegó entre el público que asistía al acto del Presidente en el Hospital Rural del IMSS una manta con la leyenda "Ayuda!! Escúcheme por favor", hasta que López Obrador le pidió que se acercara para exponer su demanda.



El estudiante primero reconoció que el tabasqueño le haya dado la palabra y luego acusó que el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla canceló sin explicación el convenio con la UNAM.



Primero molesto por la interrupción con la manta, después paciente mientras López leía su petición, el Presidente le reprochó al final que haya usado el término de "nini" y defendió su programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", que otorga 3 mil 600 pesos mensuales a jóvenes que no estudian ni trabajan pero aceptan aprender un oficio.



"Lo único que no me gustó es el tono ese despectivo 'que a los ninis'. Lo jóvenes merecen respeto y ese es un gran programa, el de los 'Jóvenes Construyendo el futuro'", dijo López Obrador, quien debió calmar al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que desde su lugar en el templete gritó que no era cierto.



El Presidente prometió que el asunto del Bachillerato se iba a solucionar, le regaló al estudiante una de las esferas de Navidad del collar que le puso la población y siguió su discurso.

López valoró en entrevista que el Presidente lo haya escuchado y aclaró que no quiso criticar a los becarios, sino a un programa de Gobierno sobre el que hay evidencias de corrupción.