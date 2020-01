Alrededor de mil migrantes pidieron ayuda a México para regresar a su país: SRE

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de mil migrantes, quienes ingresaron a México con una caravana en días anteriores, solicitaron al gobierno mexicano ayuda para regresar a su país de origen, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



En conferencia de prensa, el canciller dijo que los extranjeros aceptaron ser regresados a su país de origen, principalmente a Honduras, luego de que el día de ayer lunes se les informó que no se les permitirá tener un tránsito libre e irregular.



Marcelo Ebrard dijo que además del retorno asistido, a los 2 mil 400 migrantes que ingresaron al país se les ha ofrecido tener un trabajo temporal, incorporarse a algún programa del Bienestar o incluso que participen en los programas sociales que impulsa México en El Salvador, Honduras y Guatemala.

"Nosotros somos un país naturalmente, históricamente, proclive a proteger a los migrantes, somos un país de asilo, de refugio, qué necesidad tienes de venir a nuestro país cuando se está ofreciendo refugio, permiso de trabajo, asistencia médica, qué necesidad hay de venir a hacer violencia, eso no le ayuda a la causa migrante", señaló Ebrard.En su conferencia de prensa, el funcionario también hizo un llamado a los migrantes para que retomen la "prudencia" y se abran al diálogo, pues el día de ayer algunos decidieron atravesar el Río Suchiate por la fuerza y hubo confrontaciones con la Guardia Nacional."La Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado, no tenemos heridos, no tenemos una situación que lamentar (...) y a pesar de una situación muy tensa podemos decir que el día de ayer si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido, si alguien estaba buscando violencia en México no la va a encontrar por parte de las autoridades, habrá una acción sensata y firme", dijo el canciller.Agregó que hasta el día de hoy no se puede hablar de que la Guardia Nacional cometió un acto de represión, y reportó que otros 600 extranjeros se encuentran alrededor del Río Suchiate a la espera de ingresar a México, aunque la cifra podría variar.Mencionó que el gobierno mexicano espera crear alrededor de 20 mil empleos en Centroamérica para que la gente de la región tenga mayores oportunidades de vida.