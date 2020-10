Alrededor de 5 mil 700 simpatizantes de AMLO en la 'Marcha del millón' ante Frenaaa

La Marcha del Millón para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador no llegó al millón.

Según cálculos del gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 5 mil 700 simpatizantes del Mandatario federal marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo, como una respuesta a la marcha que el pasado 3 de octubre realizó el Frente Nacional anti-AMLO (Frenaaa), del Monumento a la Revolución al Zócalo, a la que se había convocado a 100 mil personas, pero que cifras oficiales desestimaron.

Ayer, convocados para iniciar la marcha a las 13:00 horas, los seguidores de López Obrador arrancaron la movilización a las 14:15, debido a que esperaron a que llegaran más personas.

Entre consignas de respaldo al Presidente e insultos a Frenaaa y a su líder, el empresario Gilberto Lozano, los lopezobradoristas de la Ciudad, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Puebla y Baja California hicieron el recorrido sin sana distancia, aunque sí portaban cubrebocas, algunos adornados con la imagen de López Obrador.

La movilización fue encabezada por un hombre que portaba una máscara del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entre aplausos de los asistentes sacó unas esposas de su bolsillo y se las colocó a otras personas que traían máscaras de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari.

Los manifestantes avanzaron sobre Paseo de la Reforma, caminaron por avenida Juárez, ingresaron a la calle 5 de Mayo y arribaron a la Plaza de la Constitución a las 15:30 horas.

Aunque en un principio los organizadores pidieron a los asistentes no caer en provocaciones de los integrantes del Frente Nacional anti-AMLO, los lopezobradoristas no ocultaron su animadversión contra este grupo antigubernamental al llegar a la plancha del Zócalo, donde lanzaron insultos contra quienes se encontraban en el plantón.

“¡Es un honor estar con Obrador! “¡Es un honor estar con Obrador!”, con esta consigna de apoyo ingresaron a la Plaza de la Constitución para después arremeter: “¡Fuera Frenaaa! ¡Fuera Frenaaa! El Zócalo nos pertenece a todos y no lo pueden seguir teniendo secuestrado. ¡Retírense! Gilberto Lozano, retira tu basurero”.

Luego de marchar, los contingentes se colocaron frente a la entrada principal del Palacio Nacional y realizaron un mitin en el que pidieron al pueblo no dejar solo al Presidente, y anunciaron que emprenderán acciones jurídicas contra Gilberto Lozano, a quien acusan de perseguir a seguidores de López Obrador.

El mitin de los simpatizantes del Jefe de Estado también incluyó una canción dedicada al Frente Nacional anti-AMLO, organización a la que le achacaron no haber llenado la Plaza de la Constitución con el plantón que mantienen desde el 23 de septiembre.

“Van al Zócalo y no lo llenan, la avenida Juárez no la llenan, las casas de campaña no las llenan, ¿quiénes son? Los EsquizoFrenaaa”, cantaban los manifestantes en un evento en el que también hubo mariachi y trova.

Ya en el discurso político, Óscar Zurita, estudiante de Ciencias Políticas y uno de los organizadores de la marcha, aseguró que un grupo de “opositores, oligarcas y golpeadores le quieren poner el pie a nuestro Presidente.

“Lo tenemos que respaldar, estamos conscientes de que no estaba fácil, sabemos a lo que nos enfrentamos, pero podemos ratificar a nuestro Presidente que no está solo”, dijo.

Y añadió: “No vamos a permitir que nada ni nadie intente frenar y golpetear este gran proyecto de nación. Todos unidos por nuestra libertad y democracia, y no al golpe de Estado”. Con información de Eduardo Hernández