Alito acusa a AMLO de estar detrás de "campaña negra en su contra" y anuncia que presentará demanda ante organismos multinacionales

MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de la “campaña negra en su contra” y anunció que el día de mañana iniciará una gira internacional para denunciar la persecución política y la corrupción del Gobierno de la República.

En conferencia de prensa detalló que acudirá ante organismos multinacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), entre otros.

Además de la persecución política, dijo que denunciará “la violación de los derechos fundamentales y de los derechos de todos los mexicanos, la corrupción en este gobierno, empezando por la Casa Gris y por todo lo que está ocurriendo”.

Alejandro Moreno afirmó que es víctima de una persecución política del gobierno federal por no haber apoyado la Reforma Eléctrica, pero aseguró que todas las acusaciones en su contra son un “show mediático” armado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el aval del presidente Lopez Obrador.

Es grotesco, el Presidente de la República se queja y vean lo que hacen, porque no tengan duda que lo que están haciendo desde Campeche, él tiene conocimiento y lo sabe, porque le gusta tirar la piedra y esconder la mano, lo conozco perfectamente bien”, acusó.



Dijo que no tiene nada que temer, porque su patrimonio es completamente legal y transparente, y los señalamientos en su contra son parte de una campaña negra de odio, ilegal y calumniosa.



El presidente del PRI insistió en que los audios que ha presentado Layda Sansores para tratar de involucrarlo en actos de corrupción son manipulados y tergiversados.

Se ha demostrado y está más que dicho en las redes sociales y en los medios, cómo tienen los equipos para modificar la voz, para tener software, porque hoy está no sólo la tecnología a disposición, sino se ha hecho, entonces lo que están haciendo es una telenovela para calumniar. Ya no importa si son los audios o no son los audios, lo que quieren es denostar, calumniar, pero ya se los dije: ni así van a conseguir que nos quiebren”, afirmó.