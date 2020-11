Alianza de partidos en BC les va afectar, es una vergüenza, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La alianza electoral entre partidos en Baja California rumbo a 2021 les afectará en lugar de beneficiarlos, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mandatario retomó sus comentarios sobre la alianza que se dio en la entidad entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otras fuerzas entre ellas el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Esa alianza en contra les va afectar más, no debería decir esto, pero un consejo no se le niega nadie: ahora todos juntos, el PRD otra, pues va a tener un efecto de búmeran, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho, la política no es ciencia exacta, es de aproximación, no es de 2 y 2 son 4, no es así”, dijo.

López Obrador calificó la alianza como “vergonzosa” y se congratuló de tener la razón en la que todos esos partidos son lo mismo.

“Y sí es muy vergonzoso, imagínense qué estaría diciendo Manuel Gómez Morín, si viviera o Jesus Reyes-Heroles o Carlos Madrazo padre, el finado. Los fundadores del PRD, pero así están estas cosas”, dijo.

El mandatario precisó que sintió “una dicha enorme” al enterarse durante su gira por Baja California de la alianza.

“Imagínese la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica, y además, el que se terminen de quitar las caretas, las mácaras, se haga a un lado la simulación y ya de manera abierta se presenten como lo que son: representantes de una minoría, que ahora se siente