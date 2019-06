Alianza de Morena, PT y PES avalará PND de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de todas las opiniones en contra y observaciones que se han hecho, el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, Benjamín Robles, adelantó que la alianza legislativa Juntos Haremos Historia, integrado por Morena, PT y PES, avalará con su mayoría, el próximo 27 de junio en el periodo extraordinario, el Plan Nacional de Desarrollo que envió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



Al emitir la opinión a favor de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Benjamín Robles criticó a los priístas que los acusan de no saber planear un documento, pues arremetió contra ellos, y les dijo que los anteriores gobiernos no supieron aplicarlo y solamente hundieron al país.



“De una vez auguro lo que es conocido por todos, vamos a aprobar de manera mayoritaria, el PT en voz de su coordinador ya dio su punto de vista, así votaremos los del PT y es obvio que nuestros compañeros de Morena, del PES, del Verde, que ha sido solidario y de otros compañeros independientes, vamos a votar mayoritariamente”, dijo Benjamín Robles.



Antes, el vicecoordinador del PRI, Ismael Hernández Deras, dijo que desde el punto de vista del tricolor no hay un diagnóstico sobre todos y cada uno de los temas que generan desarrollo al país, incluso dijo que no se identifican, en ninguna de las 64 páginas, claridad sobre cuál es la propuesta y objetivos a lograr en cada uno de los rubros.



Aseguró que no desea que le vaya mal al Presidente de la República, perosí pidió un replanteamiento del Plan Nacional de Desarrollo, pues es incompleto, pero adelantó que hay una definición del gobierno, para que más que una reflexión profunda se apruebe este documento.



“Desde nuestro punto de vista, ni es Plan, ni promueve el desarrollo, y no identifica los indicadores que nos permitan a todos los mexicanos, independientemente del partido político, independientemente de cualquier circunstancia geográfica, regional, pues evidentemente tenemos que reconocer que hay en el campo y qué bueno que una vez más una compañera de Encuentro Social menciona el tema del campo”, dijo Hernández Deras.



En respuesta, Benjamín Robles dijo que los diputados tienen una obligación en el marco de la Ley de Planeación, “lo digo porque ahora veo que hay muchos expertos en planeación, pero no nos equivoquemos, no es el tema de elaborar, nuestra obligación es aprobar o no aprobar, ¿tienen alguna aportación? Ahí está por arrancar la ruta de los programas sectoriales”.



El legislador del PT dijo que para que nadie se pierda y le quieran dar lecciones de planeación, que no les queda, porque no tienen autoridad moral porque dejaron al país agarrado de alfileres.

“El diagnóstico está claro, pero no es el diagnóstico de los Planes Nacionales de Desarrollo que hicieron gobiernos pasados que hundieron al país, de nada les sirvieron sus doctorados y sus maestrías en universidades estadounidenses y no sé de dónde, porque el país que recibió López Obrador, está agarrado de alfileres y lo estamos sacando adelante, con los propios principios”, dijo Benjamín Robles.

Votamos a favor porque significa un cambio efectivo de modelo económico en dos sentidos. Uno es terminar con la fábrica de pobres del neoliberalismo y el otro es crear las condiciones de una recuperación y expansión económica para el bienestar de las familias mexicanas. #PND pic.twitter.com/zHuUkQWq67 — Benjamín Robles (@BenjaminRoblesM) 12 de junio de 2019



Del PES, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas señaló que se requiere fortalecer la inversión público-privada, además de crear infraestructura.



“Debemos ser capaces de redireccionar políticas públicas y estrategias que nos ayuden al fortalecimiento, pero sobre todo a robustecer al mercado interno, pues de lo contrario no abatiremos las desigualdades. No habrá pacificación y de nada servirá la Guardia Nacional en las calles si no empezamos a generar mejores condiciones de bienestar a la gente más humilde”.



El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que la comisión establece en la opinión, que el PND cumple con los fines contenidos en la Constitución Política. Aseguró que todas las observaciones presentadas por los diputados serán incorporadas.