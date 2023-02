Alianza PRI-PAN es promiscuidad política, insiste AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es promiscuidad política, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando se agarran de la mano ahí, unos y otros es un acto de incongruencia, es promiscuidad política, es un pragmatismo ramplón”, indicó.

López Obrador recordó que el PAN surgió para oponerse a la expropiación petrolera y a favor de la privatización del ejido.

El PRI, PAN y hasta el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se unieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para aprobar las reformas estructurales, recordó.

Cuando llevaron a cabo las llamadas reformas estructurales, fíjense la maniobra: se fueron a un viaje con el presidente Peña Nieto los dirigentes del PAN y los dirigentes del PRD, entonces hacen el acuerdo, ¿no? Se necesitaba tener, porque era reforma constitucional, mayoría absoluta, calificada, no simple, entonces se arreglaron”, narró.

Y siguió: “Dicen, a ver: PRI, PAN votan por la reforma energética, PRI. Ah, y no vota el PRD, ¿no?, porque es consecuente, pero todo convenido. PRI-PAN por la reforma energética, no vota el PRD. PRI-PRD por la reforma fiscal, no vota el PAN y así sacar. Y las dos con esa maniobra”.