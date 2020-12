Alianza Federalista de gobernadores es político-electoral, no tengo duda, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La Alianza federalista de gobernadores responde a un tema político-electoral, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sí no tengo duda de que ese agrupamiento federalista que se creó de gobernadores, lo fundamental es lo político- electoral porque no hay ninguna razón”, dijo.

López Obrador descartó que sea necesario un bloque de gobernadores “anti federalista”.

“No creo que sea necesario un bloque anti federalista, no me meto en estas cosas, soy respetuoso de la decisión que tomen los gobernadores, pero no creo que eso ayude agruparse en bloques, más si el propósito es de tipo político- electoral”, dijo.

Los mandatarios estatales agrupados en la llamada Alianza Federalista, deberían estar presentando una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, “porque es así como se puede modificar la fórmula de entrega de recursos de los estado y municipios”, en lugar de hacer denuncias, indicó.

“Si no se hace de esa manera, todo es pura demagogia, no es serio”, dijo.