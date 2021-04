Alfredo Adame es vinculado a proceso por omisiones ante el SAT

CIUDAD DE MÉXICO.-Hoy por la tarde se notificó que el actor y candidato de Redes Sociales Progresistas fue vinculado a proceso por haber realizado omisiones ante el SAT.

Al no notificar un cambio de domicilio fiscal al organismo público, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, inició el proceso en contra de Adame, aunque este último no será privado de su libertad puesto que el delito que realizó no considera prisión preventiva.

De acuerdo con funcionarios federales, el pasado 8 de marzo Adame se presentó mediante videoconferencia ante el juez, en la audiencia en donde fue procesado porque no actualizó su información domiciliaria como se debía.

Según información de Diario MX, Adame presentó un amparo contra la vinculación a proceso, mismo fue admitido por María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en esa materia, quien le concedió una suspensión para el efecto de que, cuando concluya la etapa intermedia del proceso, no sea iniciado un juicio.

No es la primera vez que el actor tiene inconvenientes con el SAT. En 2010 Adame también tuvo problemas con el fisco, cuando un tribunal lo condenó a 6 meses de prisión por defraudación fiscal de 2.3 millones de pesos, por no declarar ingresos en 2002 y 2003.

Además, en 2019, el SAT buscó cobrar un crédito fiscal de 8 millones de pesos contra el actor y conductor, quien arrastraba dicha deuda desde abril de 2016.