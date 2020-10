Alfonso Durazo aún no ha presentando renuncia a la SSPC, pero ya está el trámite, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Alfonso Durazo Montaño aún no ha presentando la renuncia a su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer un acuerdo publicado en la Gaceta del Senado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó sobre la cancelación de la comparecencia para el 28 de octubre, debido a la renuncia de Durazo para “atender otros asuntos”.

“Todavía no la he recibido”, contestó el mandatario al ser cuestionado sobre la renuncia de Durazo Montaño y aclaró, ante la pregunta de porqué no compareció ante el Senado, que su salida “ya está en trámite”.

“Porque ya está en ese trámite, me está ayudando, porque me apoya mucho, ya es esta semana, pero y está en proceso ese asunto”, dijo.

López Obrador agregó que pronto dará a conocer quién será el sustituto de Durazo Montaño, pues aún no hay una decisión.

“Acerca de a quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión. En su momento, les puedo garantizar que será una gente honesta, eficaz”, dijo.

Y agregó que lo importante es que la persona que sustituya a Alfonso Durazo siga trabajando como se ha hecho.

“Que se supla la función de Durazo que lo ha hecho muy bien como coordinador del gabinete de seguridad: es el que armoniza entre la Secretaría de la defensa, Guardia Nacional Marina, Gobernación, todo, y es pues un funcionario muy importante, servidor público importante”, dijo.

La semana pasada Durazo Montaño confirmó en respuesta a una pregunta de Grupo Healy durante la conferencia matutina en Palacio Nacional su intención de renunciar al cargo para competir por la gubernatura de Sonora.