Alertan por productos "milagro" con mariguana

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque parezca inofensivo, implica un riesgo usar aceite con cannabis en sesiones de aromaterapia para relajar hasta a los niños, aplicar en la piel cremas para afeitar, pomadas contra el dolor muscular o beber cerveza con derivados de la mariguana.



La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) ha detectado unas 600 páginas de Internet que ofertan artículos canábicos.

La mayoría, advierte Gady Zabicky, titular de la dependencia, son productos milagro sin ningún efecto, sin embargo, su uso representa un peligro porque se desconoce qué sustancias e ingredientes contienen y si son dañinos para la salud."El que sean pomaditas o unas gotitas de aceite que parecen muy inocuas no disminuye el riesgo de que no tengan la calidad suficiente", explica el comisionado.Las velas aromáticas pueden contener sólo la fragancia que simula el olor de la planta y no ser dañinas, pero los de aplicación tópica, aunque su absorción es pobre, ya tendrían un riesgo de toxicidad, advierte."No sabemos cuál es el excipiente, si tienen algún contaminante", detalla.Si contienen cannabidiol (CBD), que no causa efectos psicoactivos, hay menos riesgo.

Pero los que son fumables, vaporizables o comestibles, las gotas y cápsulas con altas concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC), que causa los efectos psicotrópicos, sí elevan el riesgo de complicaciones psiquiátricas, sobre todo en adolescentes.En México no se reportan obligatoriamente los efectos nocivos de este tipo de productos, pero en EU, las salas de urgencia han registrado casos de jóvenes con brotes psicóticos o ataques de pánico por el consumo de productos de alta concentración de THC.Lorena Beltrán, directora de CannabiSalud, explica que algunos de los productos que se consiguen en el País se importan de EU y Canadá, y pueden venir del mercado negro o ser piratería de marcas ya reguladas.