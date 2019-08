Alertan por falsificador de firmas de Arzobispo de Monterrey

TAMPICO, Tamaulipas.-La Diócesis de Tampico alertó sobre una persona que ha falsificado documentos con firmas del Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, para hacer peticiones a la Santa Sede en el Vaticano.



Este pseudo sacerdote envía cartas a las comunidades religiosas e incluso a la Santa Sede para solicitar reliquias para el 'Santuario de las Reliquias' mismo que no existe, para tal efecto falsificó papelerías, sellos y la firma de nuestro Obispo Emérito, José Dibildox Martínez así como de Mons.

"Rogelio Cabrera López, quien fuera Administrador Apostólico de Tampico", de acuerdo con un oficio de alerta emitido por la Cancillería de la Diócesis de Tampico, con fecha del 12 de agosto de este año.



De acuerdo con el oficio avalado por el Obispo de a Diócesis de Tampico, José Armando Álvarez Cano y firmado por el Canciller, Guadalupe Enrique Fernández Coronado, esta comunicación se ha emitido a la Santa Sede y a todas las instituciones religiosas para que no caigan en este intento de fraude, que ya está en investigación.



El Vocero de esta diócesis, Enrique Olguín, informó que el presunto defraudador se presentaba con el nombre José Luis Llantes Salas, no obstante, se considera que ese no es el nombre real, ya que se presentó una persona con esa identidad quien es totalmente ajeno al caso.



"Desde hace unos tres años esta persona quería lucrar con cosas de la iglesia, ha estado llamando a conventos, iglesias para pedir reliquias, lo que es un fraude, sin embargo, vemos que posiblemente usurpó una identidad, lo que está afectado a quien realmente se llama así", dijo a EL NORTE en entrevista telefónica.



En julio del año pasado, el Papa Francisco anunció que el Arzobispo Cabrera López, estaría a cargo de esta Diócesis que concentra a 68 iglesias del sur de Tamaulipas, tras la renuncia del entonces Obispo, José Luis Dibildox Martínez, quien murió de cáncer 2 meses después.



Un año después fue liberado de este cargo con el nombramiento del actual Obispo José Armando Álvarez Cano.