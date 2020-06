Alertan de presunto brote de Covid-19 en ferretería de Toluca, Estado de México

TOLUCA, Estado de México.- Empleados de la ferretería La Carredana en Toluca, capital mexiquense, alertaron de un presunto brote de Covid-19 en el establecimiento, y señalan que una persona ha fallecido por esto y otra se encuentra hospitalizada.

Asimismo, este lunes funcionarios de la Secretaría del Trabajo del Trabajo y Prevención Social, así como de Salud realizaron una visita de supervisión a dichas instalaciones.

Los denunciantes solicitaron anonimato por temor a represalias. Precisan que hace 14 días el familiar de un trabajador resulto positivo al virus y este continuó presentándose. Posteriormente, un compañero de ventas mayor de 50 años se contagio y ayer 7 de junio murió.

En consecuencia, actualmente las personas que tuvieron contacto con ellos están en cuarentena. "Ahorita hay otra persona que está aislada y ya con oxígeno y sabemos que está delicado", indicaron.

Los trabajadores señalaron:

El compañero del área de ventas se presentó a trabajar y lo regresaron; otro vendedor que tuvo contacto con él se reportó enfermo y dejó de ir, al mismo tiempo se enfermó el de sistemas y ya no va, todos hemos tenido contacto con ellos y no hacen nada al respecto. Ayer uno de ellos dio positivo, está internado y su estado es delicado” .

La mayor preocupación de los empleados del comercio es que los casos confirmados se incrementen, y la ferretería continúe sin aplicar medidas preventivas ante el coronavirus, “Solo nos dicen que no podemos quitarnos el cubrebocas y que usemos el gel, nos dijeron que ayer domingo sanitizaron, pero no nos mandan hacer las pruebas porque cada una cuesta mil 600 pesos, cantidad que no alcanzamos a ganar a la semana”.

Desde el comienzo de la emergencia de salud la compañía ha continuado laborando, debido a que está catalogada como actividad esencial. Razón por la cual, la plantilla del comercio solicita a las autoridades resolver la situación.

Al corte del 7 de junio, con datos proporcionados por la Secretaría de Salud el Estado de México ocupa la segunda posición con mayor número de casos confirmados: 18 mil 175 y mil 548 defunciones.



