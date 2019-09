Alerta en la costa del Pacífico mexicano por la tormenta "Lorena"

CIUDAD DE MÉXICO.-A las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, el centro de la tormenta tropical "Lorena" se ubicó aproximadamente a 95 kilómetros (km) al Suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 160 km al Sur-Sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y desplazamiento al Noroeste a 20 km/h, paralelo a las costas del Pacífico Mexicano.

En ciclón tropical ocasiona lluvias torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, e intensas en Nayarit; vientos fuertes con rachas superiores a 60 km/h y oleaje de 3 a 5 metros (m) de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1 a 3 m en el litoral de Guerrero. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Sus vientos se extienden hasta 150 km a partir del centro del sistema.

Se estableció zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y por vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y de Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Punta Mita, Nayarit.

La Tormenta Tropical "Lorena" podría convertirse en huracán, además hay alerta por la Tormenta Tropical "Mario" y una zona de baja presión. pic.twitter.com/ZaImpi0omf — Hechos Meridiano (@HMeridiano) September 18, 2019

Se recomienda a la población que se encuentra en las zonas de influencia del sistema y a la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, debido al riesgo de deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos.

Derivado de lo anterior, es necesario que las personas estén informadas y sepan cómo actuar antes, durante y después de las lluvias, pues la preparación y la prevención son herramientas que pueden salvar vidas.

En el sitio web www.preparados.gob.mx/lorena está disponible la información que emite Conagua, el SMN, así como los refugios temporales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emite las siguientes recomendaciones para mitigar riesgos:

- Identificar los lugares más altos que no puedan ser inundados, así como la ruta de acceso a los refugios temporales.

- Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, lámpara de mano, radio portátil y baterías respectivas, así como un directorio con teléfonos de emergencia.

- Guardar documentos personales en una bolsa de plástico para evitar su pérdida o destrucción.

- Evitar dejar solos a niños y niñas o personas con discapacidad, en caso de hacerlo informar a algún vecino.

- Mantener una reserva de agua potable, alimentos enlatados y ropa en lugares bien resguardados.

- Permanecer bien informado a través de las autoridades y medios de comunicación.

- No caminar o cruzar por sectores inundados. Aunque el nivel del agua sea bajo, puede aumentar rápidamente y desarrollar velocidades peligrosas.

- No salir ni tratar de manejar a través de caminos inundados.

- En caso de que el vehículo se atasque al intentar cruzar una corriente, abandonarlo inmediatamente y buscar la parte más alta en los alrededores.

- Organizar con familiares y amigos un Plan de Protección Civil.

- Si las autoridades indican evacuar, hacerlo inmediatamente.

- Mantener coladeras limpias y depositar la basura en su lugar, el 50% de encharcamientos en esta temporada son causados por la basura.

- Estar atentos a los alertamientos que emiten en conjunto la CNPC y la CONAGUA.

- Ante un aviso o alerta no confiarse y bajo ninguna circunstancia tratar de grabar en el celular el evento.

- Invitar a la población a permanecer en contacto con sus entidades municipales y estatales de Protección Civil.

- Aunque de momento no se prevé alguna evacuación existen 2,064 refugios temporales listos para activarse en Michoacán, Colima, Guerrero, Jalisco y Nayarit.

El Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra activo las 24 horas, los 365 días del año en los tres niveles de gobierno y en todas las entidades federativas para atender a la gente que lo necesita. Lo prioritario es salvaguardar la vida de la población y, en un segundo término, su patrimonio.