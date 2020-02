Alejandro Gertz Manero advierte que van por cómplices de Emilio Lozoya Austin

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la captura en España de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero advirtió que la investigación se ampliará contra todos aquellos responsables de corrupción que afectaron a la empresa petrolera.



En términos generales un asunto de esta naturaleza tiene otra serie de casos y cada uno de esos casos nosotros los vamos a seguir, contra quienes sean los responsables.



"Entonces yo no considero que esto sea un hecho aislado, no considero que sea un caso que sea atípico, yo creo que fueron una serie de conductas que se repitieron de una manera muy estructurada y con un propósito de saquear a este país, no le veo otra opción de calificarlo de otra manera", dijo Gertz en entrevista con Grupo REFORMA.



Para el fiscal desde que asumió el cargo contrajo un compromiso que contenía dos aspectos: uno de ellos que tiene que ver con dar atención cotidiana e inmediata a las víctimas.



"La otra parte es la defensa del Estado Mexicano, la defensa de su patrimonio, el impedir que saqueo este, que fue verdaderamente desmesurado, no puede quedar impune, y en ese sentido ustedes han visto que un año hemos hecho e iniciado más juicios en contra de las cabezas de esa evidente corrupción que nunca se había visto y los hemos judicializado", advirtió.



"Y muchos están en la cárcel y muchos están huidos y estamos en una tarea semejante a este caso y del que se ha tenido éxito".



El fiscal indicó que en el caso de Lozoya la FGR obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión por el tema de Agronitrogenados.



"Hay una serie de vínculos sobre el tema, el caso Odebrecht, pero la orden concreta es Agronitrogenados", aclaró.



"Cuando estábamos obteniendo esa orden por una filtración de este individuo y otro más huyeron del país, a uno de ellos si lo pudimos detener de forma inmediata. Está detenido en Mallorca y está sujeto a proceso de extradición y el caso de la otra persona (Lozoya) si ha sido más complicado trabajar con Interpol".



El funcionario indicó que en la madrugada de ayer la Policía española, que es la que trabaja este tipo de investigaciones especiales, informó a la FGR que ya habían localizado a Lozoya y que lo tenían detenido en Málaga.



"Y que estaban realizando otras diligencias y en razón de eso nos pidieron que mantuviéramos la secrecía mientras ellos estaban trabajando pero después de España salió la información.



"En principio la ubicación era en Alemania por la familia que él tiene allá y por tema de sus actividades profesionales", abundó.