Alcaldesa de Naucalpan se olvida del coronavirus y se casa ante más de 150 invitados

ESTADO DE MÉXICO.- La alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, celebró su boda ayer sábado 19 de diciembre, en un jardín en Cuernavaca, Morelos, con al menos 150 invitados, la mayoría de ellos sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

La presidenta municipal, pese a las restricciones establecidas por Covid-19, echó la casa por la venta con una fiesta a la que asistieron miembros de Morena, Movimiento Ciudadano y del PAN.

La morenista Patricia Durán, alcaldesa de Naucalpan, se casó pese a que la entidad se encuentra en semáforo rojo, con lo que está prohibido hacer fiestas o reuniones como medida preventiva para evitar mayores casos de coronavirus. https://t.co/YoQLkdhbUi

Hace apenas unos días, el Estado de México fue decretado en Semáforo Epidemiológico Rojo por el incremento en el número de hospitalizaciones por Covid-19 en el Valle de México.

Por lo anterior, la primera edil de Naucalpan festejó su enlace nupcial con el ex comisario de la Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Lázaro Gaytán, en Cuernava, Morelos.

Según información difundida en redes sociales, la invitación publicada detalló que la boda consistió en una ceremonia por el civil, acompañada por un brindis en el jardín, seguida de una banqueta en un salón privado y cena de gala.

Además medios de comunicación, revelaron que los invitados llegaron por diferentes accesos y algunas mujeres no llevaban cubrebocas ni careta, para no arruinar su maquillaje. Y no se respetó la sana distancia.