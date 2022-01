Alcalde de Zapopan, Juan Jose Franguie, da positivo a Covid-19

ZAPOPAN.-Este domingo, Juan Jose Franguie, el presidente municipal de Zapopan dió positivo a Covid-19. La noticia fue informada por el propio edil quien a través de un video publicado en sus redes sociales, anunció su condición.

Expuso que hasta el momento no presenta ningún tipo de síntomas y que ya informó a sus personas cercanas que mantuvieron contacto con él en los últimos días, para que tomen las medidas necesarias.

Quiero informarles que ayer me hice una prueba PCR y resultó positiva. No presento ningún síntoma. Ya le informé a mi equipo y a la gente con la que conviví para que tomen sus precauciones. Durante los próximos días me mantendré trabajando desde casa", publicó el presidente en su twitter.