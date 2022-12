Alcalde de Reynosa pide a EU tramitar asilo de migrantes en país de origen

REYNOSA, Tamaulipas.- Carlos Peña Ortiz, actual alcalde de Reynosa, solicitó al Gobierno de Estados Unidos la modificación de los protocolos, así como gestionar que los trámites para asilo se realicen en los países de origen de los migrantes que así lo soliciten.

Esto debido a que en Reynosa existen 10 mil migrantes que no han sido recibidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, por lo cual se encuentran viviendo a la intemperie, en malas condiciones.



El alcalde destacó que han hecho todo lo posible para brindarles atención a los migrantes, pero definitivamente ya no pueden sostener los gastos generados.

Que ya no lleguen a la frontera porque ya no tenemos recurso, nosotros tenemos muchas necesidades, somos un país con muchas carencias, con mucha pobreza y no podemos atender a un segmento que no es el más necesitado de su país porque los que llegan aquí, son de clase media baja, no son pobres"