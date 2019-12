Alcalde de Jalisco golpea a mujer en Nochebuena

ZAPOTLANEJO, Jalisco.- La Nochebuena pasada, el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras causó polémica por su comportamiento durante la festividad.

A través de redes sociales se divulgó un video de aquella noche del 24 de diciembre donde se muestra al presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, enfrascándose a golpes con un grupo de ciudadanos del mismo municipio. Incluso en las imágenes se capta el momento en que el munícipe propina un golpe a una mujer.

El video, con duración de casi medio minuto, muestra el momento en que Álvarez Contreras llega hasta donde se encontraba el grupo de ciudadanos y tras hacerse de palabras, uno de sus acompañantes propina un golpe a la persona que grababa. Posteriormente se ve mucho movimiento, como si estuvieran golpeando a alguien en el suelo.

En el audio se escucha el grito de “ya cálmense” de fondo y al paso de los segundos se muestra cómo el presidente municipal tira un golpe con el puño izquierdo a una mujer.

El video fue subido a las redes sociales y de inmediato se viralizó, lo que generó comentarios en contra del mandatario de Zapotlanejo.

Publica carta sobre la agresión

Por su parte, el alcalde Héctor Álvarez informó en una carta que el altercado sucedió el pasado 24 de diciembre, alrededor de la 1:30 de la mañana.

Detalló que el pleito se originó debido a que uno de sus vecinos realizaba quema de pirotecnia, la cual asustaba a los niños, por lo que decidió salir a pedirles que dejaran de tronar cohetones y en ese momento se inició la discusión que terminó en pelea.

En un comunicado dirigido a los medios de comunicación, Álvarez Contreras señaló que festejaban la Navidad cuando tuvieron el altercado con Sergio Carrillo y su familia:

“Cada año es un martirio para toda la cuadra su comportamiento, lo pueden verificar con todos los vecinos, y este año no ha sido la excepción, pues desde temprana hora tuvieron música de grupo norteño en la calle, posteriormente mariachi y todo el tiempo estuvieron quemando pirotecnia en la vía pública y unos cohetones que tronaban muy fuerte, al grado de estremecer los vidrios de las casas”.

Señaló que después de varias horas de música y detonaciones, los menores se asustaron e incluso tuvieron que medicar a su hijo.

Escribió que tanto él como su familia salieron a querer calmar las cosas, pero “cuál fue mi sorpresa que de adentro de la casa salieron más de 20 personas y de manera agresiva me recibieron, a mi hijo Daniel que me acompañaba, Mariana mi hija, Abner mi yerno, mi esposa y Fer también recibieron fuertes insultos hasta que uno de ellos se me quiso abalanzar a golpearme y entró mi hijo Dany y entre todos lo tiraron al piso y lo empezaron a patear en diferentes partes del cuerpo, incluyendo su cabeza”, señaló.

Sobre la agresión que dio a una mujer, Álvarez Contreras dijo que “desgraciadamente esta señora que se ve en la imagen, no me dejaba avanzar para ayudarle a mi hijo, a Abner y a Fer también los estaban agrediendo, en el video se ve claramente que están golpeando fuertemente a una persona en el piso, ese es mi hijo Dany, a quien dejaron muy golpeado de su cuerpo, en especial la cabeza”, señaló.

El alcalde de Zapotlanejo finalizó señalando que está dispuesto a afrontar cualquier consecuencia por la trifulca.

Llaman a Morena a investigar el caso

Por lo anterior y sobre todo por la agresión que sufrió una mujer por parte del edil, Alberto Villa, legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo un llamado a la Secretaría de Igualdad del estado para investigar el caso.

“Es trabajo de todos, prevenir, denunciar y erradicar la violencia de género en nuestro estado y país castigando a los responsables de ejercerla, sea quién sea”, escribió el secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en un comunicado en su cuenta de Twitter.