Alcalde de Guanajuato se vuelve a quejar de turistas

GUANAJUATO, Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña reavivó la polémica con respecto a los turistas que llegan en camiones y no se hospedan en Guanajuato, al advertir que deberán dejar los vehículos en la periferia e ingresar caminando a la Zona Centro, para evitar conflictos viales.

En este puente largo (por el aniversario de la Revolución), al igual que el año pasado, se presentó un colapso vial porque conductores de camiones foráneos entraron a zonas turísticas como Valenciana, El Pípila y la Presa de la Olla.

El alcalde comentó que se registró la llegada de más de 150 camiones turísticos, con 7 mil 500 personas, que no se hospedaron, “pero que sí vinieron de visita a Guanajuato capital y nos ponen en un tema de caos y de conflicto vial”.

El presidente municipal explicó que está en proceso la implementación del Plan de Movilidad que contempla la construcción de una Central de Transferencia, en la exestación del ferrocarril, e infraestructura, y en el que se tiene previsto que los camiones con turistas que no se hospedan entren con su vehículo a Guanajuato.

“El próximo año meterle recursos a la calle del Encino, a la Plaza de Toros para que nos permita desahogar mucho más rápido el tráfico y que los camiones (de) turistas que no van a pernoctar en Guanajuato no tengan que entrar con su vehículo a Guanajuato capital, que lo dejen en alguno de los estacionamientos de la Plaza de Toros, Ex Estación, el Terraplén o la propia Central y se puedan desplazar (de ahí)”.

Dijo que lo que se quiere mejorar es el servicio de la capital, que los visitantes no batallen tanto con los estacionamientos, y también brindarles a los propios guanajuatenses la calidad en las vialidades y en los tiempos. “Que no sea un martirio o un sufrimiento las temporadas altas para los propios habitantes de Guanajuato”, acotó.

En noviembre pasado, el edil desató polémica con su pretensión de mejorar el perfil de los visitantes con recursos para hospedarse, acudir a restaurantes y museos, y despreciar a los que llegan con sus tortas en camiones y no se quedan en la capital.

Dijo que se quitarán algunas paradas de los camiones para dar mayor afluencia y movilidad.

Planteó que con base en el Plan de Movilidad del Municipio y ante el incremento de la actividad turística en los últimos meses, los autobuses turísticos puedan utilizar los estacionamientos ubicados fuera del Centro Histórico para evitar congestionamientos viales mayores, en especial en temporadas de más de visitantes.

El fin de semana largo, del 15 al 18 de noviembre, se recibieron más de 50 mil visitantes y turistas, lo que incrementó el tráfico en las vialidades de la zona centro.

La propuesta es que los autobuses turísticos se estacionen en la Ex Estación del Ferrocarril, en el terraplén del Acceso Diego Rivera, en la Central Camionera o en el estacionamiento de la Plaza de Toros, desde donde las personas puedan trasladarse al corazón de la ciudad en un transporte público.