Alcalde de Guadalajara revira a López-Gatell por informe de movilidad de Covid-19

JALISCO.- El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, rechazó que en la capital del estado no se actúa de manera correcta para salvaguardar la salud de la población y combatir el coronavirus, como lo informo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



"Doctor López -Gatell, usted no desacredita al gobierno. Lo que usted está haciendo es ofender a las y los ciudadanos, empresarios y a quienes han hecho un gran sacrificio y han

actuado con absoluta responsabilidad, en estos difíciles días", aseveró.



El pasado jueves por la mañana, el subsecretario de Salud presentó un informe de reducción de movilidad para las acciones de aislamiento en el País.



Del Toro dijo que este supuesto análisis se hizo a partir de datos obtenidos de teléfonos IPhone, específicamente de la aplicación Apple Maps.



El alcalde aseguró que es preocupante que la autoridad que conduce la política de salud para enfrentar el Covid-19 utilice este tipo de datos que no representan en absoluto el comportamiento social de los mexicanos, mucho menos de la epidemia.



En Mexico solamente el 15 por ciento de las personas utilizan IPhone.



"Pero es más preocupante aún, es que esos datos hayan sido utilizados para politizar el tema, demeritando y descalificando en esfuerzo que la sociedad tapatía ha hecho para enfrentar el coronavirus".



Además, el presidente tapatío le recordó al subsecretario López-Gatell que antes de que el gobierno federal le diera la justa seriedad a la pandemia, "las y los habitantes de Guadalajara hemos actuado de manera ejemplar".



"Cómo autoridad municipal de Guadalajara voy a seguir cuidando la salud y los intereses de las y los tapatíos, por encima de cualquier agenda de interés político. Doctor López -Gatell confiamos en que usted pueda dirigir la política sanitaria nacional, siempre y cuando usted se resista a ser utilizado políticamente".