Alcalde de Chalco presumía combate a la delincuencia local, dice senador

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace 15 días, mientras recorrían los municipios mexiquenses de Valle de Chalco, Ixtapaluca y Amecameca, el Alcalde Francisco Tenorio le presumía al Senador Higinio Martínez su lucha contra la delincuencia local y el reordenamiento del comercio y del transporte público.



Sin embargo, recuerda el líder morenista en el Estado de México, el Edil, quien ayer recibió un disparo en la cabeza, reconocía "resistencias".



Hace 15 días estaba muy contento porque estaba atacando a la delincuencia y metiéndole duro al ordenamiento del municipio, que son sus dos proyectos prioritarios.



"Ese día no, pero en los meses anteriores constantemente me decía que había tenido amenazas de bandas, no dijo quiénes eran, pero era frecuente, prometió que andaría con cuidado, pero sin escoltas, era renuente a eso", platica Martínez.



En la última década, Valle de Chalco se ha caracterizado no sólo por su pobreza urbana, también por los altos índices de delincuencia e incluso violencia política.



En su informe de 100 días, Tenorio presumía que había reducido la tasa criminal en un 40 por ciento en su municipio.



Por ejemplo, decía que bajó el robo de vehículos en un 80 por ciento y habían detenido a 250 integrantes de 15 organizaciones locales, además de que está en proyecto invertir 50 millones en equipo para policías y 300 videocámaras.

En mayo del 2014, el ex Alcalde y diputado federal Ramón Montalvo sufrió un atento, al recibir tres disparos, y un año después, en junio, el candidato del PRD a diputado federal por ese distrito, Miguel Ángel Luna Munguía, fue asesinado por un comando que irrumpió en su casa de campaña y lo balaceó.



En 10 años, diversos directores del Ayuntamiento sufrieron atentados.



Tenorio formaba parte del grupo político de Higinio Martínez desde 1999 cuando éste fue candidato a la Gubernatura del Estado de México, y al salirse del PRD lo siguió a Morena.



La diputada local, Azucena Cisneros, asegura que hace unos días hablaron sobre las amenazas que están recibiendo regidores y Alcaldes, no sólo de Morena, y lo atribuían a la ola de violencia que impera en la entidad.



"A él no le gustaba traer escoltas, siempre estaba con Charly -su secretario particular que también fue herido-; él decía que no se dejaría intimidar, porque asumía que estaba haciendo lo correcto, tan no tenía miedo que subió a un extraño a su auto", indica.