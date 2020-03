Aislamiento es clave en los próximos 10 días para mitigar impacto de Covid-19: Experto

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rosales Ledezma, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, creada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que entre los próximos ocho y 10 días el aislamiento físico es clave para mitigar el impacto del Covid-19, pues México se encontrará en la etapa crítica de la enfermedad.



"Es lo que las autoridades nos están pidiendo; este es el momento para que no nos contagiemos unos a otros", dijo el académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas, como recomendación para extremar precauciones.



Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de esta misma comisión, explicó las cuatro medidas con las que podemos contribuir para cambiar el curso de la pandemia por Covid-19: Distanciamiento social, el aislamiento de los enfermos, atención a grupos vulnerables y el frecuente lavado de manos.



Hasta la fecha los fármacos cloroquina y azitromicina se encuentran bajo observación para evaluar su uso en estrategias terapéuticas, mencionó Rodríguez Álvarez.



"Las medidas terapéuticas requieren soporte científico que documente la seguridad y eficacia antes de usarlos, pero todo apunta a que pueden servir, sólo hay que determinar en qué pacientes y en qué momento se pueden utilizar".



No obstante, advirtió que la cloroquina tiene efectos contraproducentes para el corazón, "si la gente la toma para salvarse del coronavirus, puede tener arritmias o un infarto, y por comprarlo, dejar sin este medicamento a quienes tienen lupus o artritis", explicó el académico de la UNAM.



Rodríguez Álvarez, especialista en microbiología, explicó que la historia del coronavirus Covid-19 "se está escribiendo en estos momentos".



"El conocimiento sobre ella (la enfermedad) se va modificando casi en tiempo real".



Como fue el caso de que hace un par de semanas se creyó que las personas asintomáticas contagiaban poco, pero recientemente se publicaron dos artículos en los que se documenta el impacto de contagios que pueden provocar, expresó en comunicado de la Universidad Nacional.



"Los asintomáticos pueden tener un papel importante, y con mayor razón todos tenemos que guardarnos en casa. Si alguien estuvo en contacto con un enfermo y está asintomático o con síntomas muy leves, podría contagiar a otros y amplificar la epidemia, aseveró el especialista y recordó que en China muchos de los casos fueron transmitidos por personas sin síntomas".



El académico de la Facultad de Medicina (FM) resaltó que las pruebas para detectar el SARS-Cov-2 "no son la solución, sino quedarse en casa para evitar los contagios y no saturar los sistemas de salud".



Las pruebas diagnósticas tiene la función de vigilar la epidemia, así como dar seguimiento a la propagación del virus en México, no para el manejo clínico de los pacientes, explicó Rodríguez Álvarez.



"Deben racionalizarse este tipo de pruebas, porque los reactivos e insumos están siendo demandados a nivel global, no sólo en México", consideró el universitario.



La pandemia se ha propagado mundialmente, y las pruebas se necesitan en todos lados, así como los insumos, equipos y líneas de producción relacionadas, por lo que "es mejor racionalizarlas y usarlas con inteligencia, para que ayuden a vigilar la epidemia", insistió.



Rodríguez Álvarez pidió a la población mantenerse informada con fuentes fidedignas como las plataformas de la UNAM, de la Secretaría de Salud (SSa) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).