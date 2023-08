"Ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras": Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se destapa como aspirante a la jefatura de gobierno

CDMX.- Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció su intención de postularse para la posición de jefa de gobierno de la Ciudad de México.

En un evento público en la plaza de la alcaldía, afirmó que "ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras”.

Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político, porque mi deber es con la gente, pero, pues, ya llegué, aquí estoy y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno… ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras”, dijo en medio de porras de vecinos.