Agresión a mujer: ¡María Elena no estás sola, estamos contigo!", gritan a saxofonista quemada con ácido

TLALNEPANTLA.- ¡María Elena no estás sola, estamos contigo!", gritan a saxofonista quemada con ácido por ex pareja.

"Hablemos de violencia para dejar de ejercerla", expone Elena Ríos ante más de mil 300 mujeres y jóvenes de escuelas de Tlalnepantla, quienes le gritan "¡María Elena no estás sola, estamos contigo!".

Fui una morrita que quedó un poco blanca por el ácido que me arrojaron al rostro", dice ante los jóvenes en un diálogo sobre machismo y violencia.

"Soy Elena Rios, tengo 29 años orgullosamente mixteca, la saxofonista a la que le arrojaron ácido para tratar de matarla", señaló.

Atacan con ácido a saxofonista

Antes de llegar a Tlalnepantla, "fui a Oaxaca a firmar el recurso de impugnación tiene que ir firmado por mi", para protestar contra la libertad de su agresor Juan Antonio Vera Carrizales quien de acuerdo a un juez podrá salir de la cárcel a prisión domiciliaria", explicó.

Las 11:00 de la mañana de este 25 de enero era la fecha y hora límite para interponer el recurso de impugnación para que Elena impidiera que su agresor salga libre.

El 9 de septiembre del 2019 "arrojaron ácido sobre mi cuerpo y a más de tres años aún no me recupero de las heridas, a mí me dijeron ‘¡muérete maldita hasta aquí llegaste!’", denunció Elena.

La saxofonista asegura que ha sido víctima de acoso, discriminación por ser mujer, por el color de piel, por carecer de privilegios ."Hoy estoy aquí porque me quisieron matar y no quiero que otra niña, mujer o niña sufra agresiones como yo".

Tras su conferencia Elena Ríos ofreció un concierto de música con su saxofón como un acercamiento musical con los jóvenes.