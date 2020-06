Agresión a Melanie en protesta: Arrestan a policías acusados de golpear a la menor de 16 años

CIUDAD DE MÉXICO.-Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos elementos de la policía capitalina por ser presuntamente responsables de la agresión contra la menor de edad Melanie "N" durante la marcha del viernes.

La Fiscalía General de Justicia local informó en una tarjeta que, derivado de las investigaciones iniciadas tras la agresión contra la adolescente, solicitaron a un juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes.

La indagatoria señala que tras un monitoreo en redes sociales, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron identificados por sus mandos por el tipo de uniformes que vestían, los chalecos que portaban y sus respectivas complexiones.

Hasta la noche del sábado se esperaba se realizara la audiencia inicial de formulación de imputación para definir la situación jurídica de los imputados.

Por la mañana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, formalizó su solicitud a la Comisión de Derechos Humanos y a la FGJ para que realicen la investigación correspondiente de la agresión a una joven y se inicien los procesos penales a los responsables.

Agradecen protección. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, agradeció a la policía de la Ciudad de México la protección que se dio a su embajada el viernes.

A través de su cuenta Twitter, el diplomático celebró que la policía haya protegido el inmueble que, dijo, fue atacado por anarquistas violentos.

Expuso que la corporación demostró valor y profesionalismo ante los delincuentes.

"Tras golpes, a Melanie le costó trabajo articular palabras"

A Melanie "N" le costaba articular palabras cuando fue trasladada a un hospital para su atención, luego de la agresión que recibió de parte de policías locales la tarde del viernes durante la marcha llamada "antifascista", que terminó en destrozos por grupos de encapuchados.

La tarde del sábado fue dada de alta por médicos del Hospital Infantil Legaria, luego de estar toda la noche en observación y al comprobar que los resultados de la tomografía que se le practicó fueron favorables y no arrojaron lesiones internas, confirmó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad a esta casa editorial.

El director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Miguel Barrera, -quien al lado de su equipo dieron seguimiento a la marcha del viernes- narró a EL UNIVERSAL que acompañó el traslado de la joven de 16 años y firmó la responsiva para que fuera atendida.

Constató que a la joven le costaba trabajo articular palabras cuando paramédicos le preguntaban sus datos generales y que al ser estabilizada al interior de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) alcanzó a decir que quería presentar su denuncia contra los uniformados que la agredieron.

"Yo viajé en la ambulancia con Melanie, la ingresé al hospital [infantil de Legaria] con mi nombre como responsable y también mi organización, mis compañeras, lograron trasladar a su mamá [Carmen Uribe Romero] al hospital. El tema es que desde la jefatura de Gobierno se movilizaron mucho con el apoyo para que el mismo personal pudiera atenderla lo más rápido posible", dijo.

Explicó que los uniformados golpearon a la joven en la cara, cabeza, cuello; contó que "tenía mucho miedo, no quería que la trasladaran, que le canalizaran un suero porque había que subir su glucosa, y me dijo que quería denunciar".

Miguel Barrera acusó que los policías que participaron en la marcha iban a golpear ya que no podían hacer detenciones: "Cuando ellos señalaban [a los manifestantes] era porque, evidentemente, iban a capturar a la persona y como no lo podía detener, pues los maltrataban, fueron muy evidentes desde el inicio.

"Es muy doloroso ver cómo un grupo de adultos ven a una chica de 16 años tirada en el suelo y que no representa ninguna amenaza [ya que] es muy flaquita y que no tiró ni golpes, únicamente puso las manos en su pecho, ni la cara se cubrió. No fue una patada, no fueron dos elementos, es una lista de no sé cuántos", lamentó.

El también activista dijo que uno de sus compañeros registró, en vivo, el momento exacto de la golpiza a la menor, y que Miguel de inmediato se aventó para cubrirla, por lo que también recibió varios golpes por parte de los uniformados.

Externó que la madre de la víctima y ellos recibieron, la noche del viernes, un primer parte médico que señalaba que la menor se encontraba en buen estado, y hasta su salida del Hospital Infantil Legaria, ese fue el diagnóstico.

Ante las movilizaciones que terminan en actos violentos, Miguel Barrera comentó que en sexenios pasados, como el de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se encargaron de desincentivar las movilizaciones pacíficas, lo que orilló a actos como los registrados el pasado viernes en Casa Jalisco.